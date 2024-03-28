Путин переговорил по телефону с президентом ЮАР

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой. Лидер африканского государства выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Президент ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле". Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим", — указано в сообщении.

Кроме того, Путин и Рамафоса обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Лидеры государств не обошли стороной и обоюдное взаимодействие в рамках БРИКС в новом, расширенном составе. Стороны отметили удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнёрства двух стран.

Президент ЮАР также заявил, что республика продолжит свою работу по урегулированию кризиса на Украине. По словам Рамафосы, все инициативы будут рассматриваться с учётом законных интересов России. Путин в свою очередь изложил принципиальные оценки ситуации. Глава государства добавил, что РФ всегда была открыта для серьёзного и предметного разговора по решению конфликта дипломатическим путём.