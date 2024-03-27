Президент Конго в разговоре с Путиным выразил чувство солидарности из-за теракта в "Крокусе"
Президент Конго выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Дени Сассу-Нгессо и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным и выразил ему глубокие соболезнования и чувство солидарности в связи с терактом в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также главы государств обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе встречи на саммите Россия – Африка в июле 2023 года. Лидер африканской республики в свою очередь дал высокую оценку эффективной работе наших эпидемиологов, ликвидирующих в стране вспышки инфекционных заболеваний.
Кроме того, учитывая то, что в марте 2023 года отмечается 60-летний юбилей установления дипломатических отношений между странами, был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в целом ряде областей, в том числе политической, торгово-экономической и гуманитарной.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 139 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.