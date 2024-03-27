Президент Конго в разговоре с Путиным выразил чувство солидарности из-за теракта в "Крокусе"

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным и выразил ему глубокие соболезнования и чувство солидарности в связи с терактом в "Крокус сити холле". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также главы государств обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых в ходе встречи на саммите Россия – Африка в июле 2023 года. Лидер африканской республики в свою очередь дал высокую оценку эффективной работе наших эпидемиологов, ликвидирующих в стране вспышки инфекционных заболеваний.