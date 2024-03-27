Президент Мали созвонился с Путиным и осудил теракт в "Крокусе"

Лидер переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с тем лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских отношений в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, а также горнодобывающем секторе. В частности, президент Мали выразил особую благодарность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.