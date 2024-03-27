Президент Мали созвонился с Путиным и осудил теракт в "Крокусе"
Ассими Гоита и Владимир Путин, 2023 год. Обложка © Кremlin.ru
Лидер переходного периода Мали Ассими Гоита в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным решительно осудил теракт в подмосковном "Крокусе". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Гоита решительно осудил террористический акт в "Крокус сити холле", выразил глубокие соболезнования россиянам", — говорится в сообщении.
Вместе с тем лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских отношений в различных сферах, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, а также горнодобывающем секторе. В частности, президент Мали выразил особую благодарность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива.
Теракт в красногорском "Крокусе" произошёл в пятницу, 22 марта, перед концертом группы "Пикник". Расстреляв посетителей, террористы устроили поджог и скрылись, позднее их задержали в Брянской области по пути на Украину. Согласно последней информации, трагедия унесла 139 жизней, ещё 360 человек пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были арестованы. На следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников — отца и сыновей, продавших им использовавшийся при теракте автомобиль. А 26 марта под стражу заключили предпринимателя, который сдал квартиру главарю банды.