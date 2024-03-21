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20 марта, 21:14

Президент ЮАР Рамафоса поздравил Путина с победой на выборах

Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса поздравил главу государства Владимира Путина с победой на выборах президента России. Как рассказали ТАСС в пресс-службе главы африканской страны, в частности, Рафамоса подтвердил готовность совместной работы с РФ на многосторонних площадках.

"Президент Сирил Рамафоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Президент Рамафоса также подтвердил приверженность Южно-Африканской Республики и Российской Федерации взаимному сотрудничеству на многосторонних площадках, включая совместное членство двух стран в ООН, G20, БРИКС и других многосторонних организациях", — сообщили в пресс-службе Рамафосы.

Президент Бразилии Лула да Силва поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Президент Бразилии Лула да Силва поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Напомним, что трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в РФ завершилось 17 марта. После обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28%. Действующего главу государства уже поздравил ряд иностранных коллег, в частности глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян, премьер Индии Нарендра Моди и другие мировые лидеры.

Оксана Попова
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