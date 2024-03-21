Президент ЮАР Рамафоса поздравил Путина с победой на выборах

Лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса поздравил главу государства Владимира Путина с победой на выборах президента России. Как рассказали ТАСС в пресс-службе главы африканской страны, в частности, Рафамоса подтвердил готовность совместной работы с РФ на многосторонних площадках.

"Президент Сирил Рамафоса от лица правительства и народа ЮАР поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ. Президент Рамафоса также подтвердил приверженность Южно-Африканской Республики и Российской Федерации взаимному сотрудничеству на многосторонних площадках, включая совместное членство двух стран в ООН, G20, БРИКС и других многосторонних организациях", — сообщили в пресс-службе Рамафосы.