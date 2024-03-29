С 1 апреля курс рубля выйдет на неожиданный уровень: К каким событиям готовится валютный рынок В конце марта курс рубля оказался достаточно стабильным, несмотря на появление множества негативных внутренних и внешних факторов. Удастся ли российской валюте укрепиться в апреле и сколько будут стоить доллар, евро и юань? 28 марта, 21:31 Экономисты скорректировали прогноз курса рубля на апрель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Что случилось с курсом рубля в конце марта

В марте рубль потерял около процента к основным валютам. Но если учесть сложный контекст месяца, то такое отклонение несущественно и находится на уровне погрешности.

— По сути, рубль устоял под натиском геополитических провокаций на границе перед выборами. Теракт повысил волатильность курса, но действующие валютные барьеры сбили спекулятивную атаку и стабилизировали торги. Жёсткая ДКП Центробанка и нормативы репатриации выручки будут действовать и в апреле, поэтому доллар наверняка сохранится в границах многомесячного боковика 93,5–87,5. Факторов девальвации рубля не видно, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

В первой половине последней недели марта рубль демонстрировал укрепление по отношению к основным валютам. Однако неизвестно, как он завершит текущую неделю, месяц и первый квартал. 29 марта на биржах США, Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран будут выходные по случаю национальных праздников. Это может привести к повышенной волатильности на локальном российском рынке в последний день месяца. Об этом предупредил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С начала текущей недели курс доллара снизился на 0,53%, достигнув 92,32 рубля, евро подешевел на 0,63% — до 99,65 рубля, а китайский юань потерял 0,33%, опустившись до 12,71 рубля.

В четверг, 28 марта, рубль постепенно ослабевал из-за сокращения продаж экспортной валютной выручки российскими компаниями, которые осуществляли окончательные расчёты с бюджетом по налогам. В четверг экспортёры завершили уплату основных налоговых платежей.

— На курс рубля влияли как позитивные, так и негативные факторы. Поддержку в конце месяца обеспечивали жёсткая денежно-кредитная политика, высокие цены на нефть и обязательная продажа валютной выручки в соответствии с президентским указом. Действие указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами истекает в апреле, но пока неясно, будет ли он продлён и на каких условиях. Существуют опасения возможных сбоев в поступлении валюты из-за риска введения вторичных санкций США, — добавил Владислав Антонов.

Давление на рубль, по словам аналитика, оказывал спрос на иностранную валюту со стороны импортёров и компаний, выводящих капитал при смене иностранных собственников в России, а также технические факторы и укрепление доллара США.

Каким будет курс рубля с 1 апреля

В моменте доллар даже может вновь приблизиться к 90, евро — к 98, а юань — подойти к 12,5. Таковы локальные ориентиры на месяц по прогнозам Михаила Зельцера.

— В апреле ждём стабильное удержание рубля на позициях 90–94 рублей, что соответствует текущему курсу (92,4 рубля за доллар). Этот уровень будет поддерживаться тремя факторами, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Во-первых, скажется стабильно высокая ключевая ставка 16%, которую, вероятно, пересмотрят только 26 апреля. Помимо очевидного эффекта — управления инфляцией — ставка 16% оказывает сдерживающий рост экономики. И бизнес, и частные лица стремятся сохранять, а не тратить. Во-вторых, налоговый период, который закончится в конце апреля. И в-третьих, решение о пролонгации продажи экспортной выручки.

— За продление выступает Минфин, а против — Банк России. Продление станет предпосылкой для укрепления рубля, — добавил Александр Шнейдерман.

На рубль сейчас сильнее всего влияют проинфляционные факторы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На рубль в настоящее время сильнее всего влияют проинфляционные факторы. Поддержку же нашей нацвалюте могут оказать обязательная продажа валютной выручки и сезонность спроса на валюту — сейчас он традиционно снижен. И, поскольку для оттока капитала пока нет заметных причин, рубль вполне может удержать позиции. Такое мнение высказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Он отметил, что за доллар сейчас дают 92,45 рубля, за евро — 99,65 рубля и 13,01 рубля за юань. Соответственно, при позитивном сценарии курсы валют будут в примерно следующем коридоре: около 92 рублей за доллар, 98–99 рублей за евро и 12,8 рубля за юань. При негативном же сценарии мы можем увидеть такие котировки: 93–94 рубля за доллар, до 103 рублей за евро и порядка 13,4 рубля за юань.

— Ключевым сопротивлением для доллара выступает уровень 93,30 рубля. Рублю так и не удалось в полной мере воспользоваться налоговым периодом, чтобы вернуться к уровню 90. После завершения налогового периода, несмотря на позитивные факторы, ожидаю рост доллара выше 93,30 рубля с последующим продвижением в сторону 97,50 рубля к 20 апреля. Уровень рассчитан с помощью инструментов технического анализа. Те, кто анализирует графики, чётко видят основные уровни сопротивления и поддержки. Если зона 93,50–93,70 не устоит, то вряд ли кто-то будет продавать доллары, кроме экспортёров, — считает Владислав Антонов.

При этом, чтобы избежать снижения курса рубля, по словам аналитика, продавцам доллара необходимо пройти два уровня: 91,48 и 90,25 рубля. Для евро торговый диапазон составляет 97,90–101,65 рубля, для юаня — 12,48–13,00 рубля.

Явных предпосылок для массового вывода средств за границу сейчас нет. Более того, видно, что люди, у которых есть активы в иностранных банках, в последнее время стараются перевести их обратно — в российскую юрисдикцию. Так что в начале апреля рубль вполне может укрепиться. Такое мнение высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Но, добавил аналитик, многое будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке и от того, продлят ли указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Соответственно, при позитивном сценарии курсы валют будут в примерно следующем коридоре: около 92 рублей за доллар, 98–99 рублей за евро и 12,8 рубля за юань.

Авторы Нина Важдаева