Глава МИД Латвии подал в отставку после того, как вскрылось, как он шиковал на бюджетные деньги

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, который стал фигурантом скандала об использовании спецрейсов, объявил об отставке. Свой пост он покинет 10 апреля, сообщает портал LSM. Сам Кариньш от комментариев журналистов отказался.

"В связи с использованием специальных рейсов в период нахождения на должности премьера Кришьянис Кариньш уйдет в отставку с поста министра иностранных дел", — информирует пресса.

Ранее Кариньша заподозрили в растратах, связанных с использованием частных рейсов ещё во время его пребывания а посту премьер-министра. Генеральная прокуратура Латвии начала по данному факту расследование и подключила к своей работе Антикоррупционное бюро. По предварительным оценка, за четыре года своего нахождения в должности премьера Кариньш совершил не менее 36 визитов на частных бортах потратив из бюджета около 1,3 миллиона евро. При этом он делал выбор в пользу более дорогих рейсов при наличии более дешёвой альтернативы.

Дожидаться окончания расследования Кариньш не знал и покинул занимаемый им сейчас пост главы МИДа. Решение было принято после того, как он провёл личную встречу с премьер-министром Эвикой Силиней, которая длилась около часа.