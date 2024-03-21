Глава МИД Латвии Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш не смог нормально прокомментировать то, что власти республики депортируют русскоязычных за незнание латвийского. В интервью с журналистом Тимом Себастианом на телеканале Deutsche Welle* чиновник назвал это "неправдой" и начал заикаться, пытаясь раскрыть мысль.

https://admin.life.ru/publications/65fbcb82ce9e480012f30b8b Кришьянис Кариньш — о депортации россиян из Латвии. Видео © YouTube / DW News

"Это неправда", — сказал он после небольшой заминки.

Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что власти депортируют лишь русскоязычных с гражданством РФ, которые не хотят учить латвийский. Они, продолжил министр, якобы составляют лишь небольшую прослойку населения страны.