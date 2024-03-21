Глава МИД Латвии Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш не смог нормально прокомментировать то, что власти республики депортируют русскоязычных за незнание латвийского. В интервью с журналистом Тимом Себастианом на телеканале Deutsche Welle* чиновник назвал это "неправдой" и начал заикаться, пытаясь раскрыть мысль.
Кришьянис Кариньш — о депортации россиян из Латвии. Видео © YouTube / DW News
"Это неправда", — сказал он после небольшой заминки.
Глава внешнеполитического ведомства утверждает, что власти депортируют лишь русскоязычных с гражданством РФ, которые не хотят учить латвийский. Они, продолжил министр, якобы составляют лишь небольшую прослойку населения страны.
Напомним, власти Латвии решили депортировать часть наших сограждан. Осенью об этом предупредили более трёх тысяч человек, а недавно, в январе, вскрылся крайне показательный случай. Так, ВНЖ в прибалтийской республике лишили слабовидящую 72-летнюю гражданку РФ, которая не смогла пройти языковое тестирование. В МИД России считают, что такая практика может стать массовой.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis