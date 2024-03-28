Стало известно, к каким врачам россияне не хотят идти больше всего

Больше всего россияне не любят ходить к стоматологам. Врачей этой специальности назвали 36% участников опроса, результаты которого публикует "Газета.ru". Второй "нелюбимый" у граждан врач — гинеколог/уролог (24%), а третий — проктолог (22%).

Также в антитопе оказались гастроэнтерологи (18%), офтальмологи (11%), дерматологи (8%), кардиологи (6%). В конце списка — узисты и рентгенологи, их назвали всего по 2%. Регулярную диспансеризацию (раз в год) проходят 45% респондентов, 18% — раз в полгода сдают анализы. Ежемесячно это делают всего 4%. Больше года назад были у врача 12% опрошенных.

78% россиян обращаются к медикам по причине плохого самочувствия или при болезни. Причём 33% считают достаточным визит к врачу общей практики и не готовы на дополнительные обследования при отсутствии острых состояний. Причины, по которым респонденты не хотят идти к врачу:

детские травмы (44%);

низкое качество ранее оказанных услуг (22%);

отсутствие в городе или районе специалистов с хорошими отзывами (17%);

страх получить плохой диагноз (17%).