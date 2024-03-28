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28 марта, 15:47

Стало известно, к каким врачам россияне не хотят идти больше всего

Опрос: 36% россиян не любят посещать стоматологов, 24% — урологов и гинекологов

Россияне больше всего боятся стоматологов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Россияне больше всего боятся стоматологов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Больше всего россияне не любят ходить к стоматологам. Врачей этой специальности назвали 36% участников опроса, результаты которого публикует "Газета.ru". Второй "нелюбимый" у граждан врач — гинеколог/уролог (24%), а третий — проктолог (22%).

Также в антитопе оказались гастроэнтерологи (18%), офтальмологи (11%), дерматологи (8%), кардиологи (6%). В конце списка — узисты и рентгенологи, их назвали всего по 2%. Регулярную диспансеризацию (раз в год) проходят 45% респондентов, 18% — раз в полгода сдают анализы. Ежемесячно это делают всего 4%. Больше года назад были у врача 12% опрошенных.

78% россиян обращаются к медикам по причине плохого самочувствия или при болезни. Причём 33% считают достаточным визит к врачу общей практики и не готовы на дополнительные обследования при отсутствии острых состояний. Причины, по которым респонденты не хотят идти к врачу:

  • детские травмы (44%);
  • низкое качество ранее оказанных услуг (22%);
  • отсутствие в городе или районе специалистов с хорошими отзывами (17%);
  • страх получить плохой диагноз (17%).
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Россияне не любят посещать стоматологов, но хотя бы могут прочитать их советы на Life.ru. Так, ранее врач этой специализации назвала причины начать пользоваться зубной нитью каждый день.

Евгения Мосс
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