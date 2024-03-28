Съесть несъедобное: Врач объяснила, о чём говорит проявляющийся весной симптом пикацизм

Весной некоторые люди чувствуют усталость, а также жалуются на раздражительность, бессонницу и рассеянность. Такие проявления могут говорить об анемии — уменьшении гемоглобина и снижении количества эритроцитов в крови. Из-за этого ткани не получают столько кислорода, как раньше.

"Вышеперечисленные симптомы могут быть характерны для различных заболеваний. Безусловно, одной из причин анемии является дефицит железа. Он проявляется в виде слабости, утомляемости, снижения физической активности", — отметила врач-терапевт Анна Ратникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, ещё одним неожиданным признаком анемии является пикацизм — состояние, когда человеку хочется съесть то, что нельзя. И речь здесь не о фастфуде или чипсах, а о пище, которая в принципе не употребляется людьми, например лёд.

Эксперт уточнила, что каждая пятая женщина на Земле сталкивается с анемией — в основном до 49 лет. При этом иногда такой недуг скрывает за собой злокачественные новообразования, поэтому перечисленные изменения в организме игнорировать нельзя.