В зоопарке Ростова объяснили потрёпанный вид медведя Айона
В ростовском зоопарке объяснили внешний вид медведя Айона весенней линькой
Посетители зоопарка в Ростове-на-Дону всерьёз обеспокоились внешним видом белого медведя. Многие забили тревогу, что Айон якобы смертельно болен. Однако в пресс-службе зоопарка поспешили успокоить горожан. Там пояснили, что непрезентабельный внешний вид косолапого связан с весенней линькой.
Белый медведь Айон, внешний вид которого испугал жителей Ростова. Видео © Telegram / Ростовский-на-Дону зоопарк
"Мы уже разъясняли, что сейчас время линьки животных! Весной им уже не нужен густой волосяной покров. Избавление от лишней шерсти может длиться несколько месяцев, потому что в зоопарке это происходит естественным способом, как и в природных условиях", — говорится в телеграм-канале зоосада.
Сотрудники зоопарка уверяют, что с Айоном всё в порядке и нет никаких поводов для лишнего беспокойства. Кстати, сейчас в разгаре сезон линьки не только у медведей, но и у лис, волков, копытных и других зверей. Сотрудники зоосада подчеркнули, что они тщательно следят за животными и к каждому подбирают индивидуальный подход.
А ранее в Приморье попали на видео первые весенние "танцы" проснувшихся медведей. Хищники оставили запаховые метки и вальяжно почесали спины о ствол дерева. Таким образом косолапые обмениваются информацией о своём виде, поле и возрасте, ищут пару и метят территорию.
Кадр из видео Telegram / Ростовский-на-Дону зоопарк