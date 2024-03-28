В зоопарке Ростова объяснили потрёпанный вид медведя Айона

Посетители зоопарка в Ростове-на-Дону всерьёз обеспокоились внешним видом белого медведя. Многие забили тревогу, что Айон якобы смертельно болен. Однако в пресс-службе зоопарка поспешили успокоить горожан. Там пояснили, что непрезентабельный внешний вид косолапого связан с весенней линькой.

Белый медведь Айон, внешний вид которого испугал жителей Ростова. Видео © Telegram / Ростовский-на-Дону зоопарк

"Мы уже разъясняли, что сейчас время линьки животных! Весной им уже не нужен густой волосяной покров. Избавление от лишней шерсти может длиться несколько месяцев, потому что в зоопарке это происходит естественным способом, как и в природных условиях", — говорится в телеграм-канале зоосада.

Сотрудники зоопарка уверяют, что с Айоном всё в порядке и нет никаких поводов для лишнего беспокойства. Кстати, сейчас в разгаре сезон линьки не только у медведей, но и у лис, волков, копытных и других зверей. Сотрудники зоосада подчеркнули, что они тщательно следят за животными и к каждому подбирают индивидуальный подход.