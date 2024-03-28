Более 40 человек погибло при падении автобуса с моста в провинции Лимпопо

Не менее 45 человек погибло после падения автобуса с пассажирами с моста в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Как передаёт местная радиовещательная компания SABC, смертельное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в провинции Лимпопо.

Авария произошла на одном из горных перевалов. Сообщается, что автобус, в котором, предположительно, находились верующие одной из общин, после падения загорелся.

В то же время власти этой африканской страны уже прокомментировали случившееся. По словам главы Минтранса республики Синдисиве Чикунги, в результате падения выжила восьмилетняя девочка, которую в экстренном порядке госпитализировали, а ещё одна пострадавшая женщина не доехала до больницы и умерла по пути к медучреждению.