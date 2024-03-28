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28 марта, 20:23

Более 40 человек погибло при падении автобуса с моста в провинции Лимпопо

SABC: Не менее 45 человек погибло после падения автобуса с моста в ЮАР

Место падения пассажирского автобуса в ЮАР, где погибло 45 человек. Обложка © Х / LKJ News Reporter also founder, CEO Jaggar Street

Место падения пассажирского автобуса в ЮАР, где погибло 45 человек. Обложка © Х / LKJ News Reporter also founder, CEO Jaggar Street

Не менее 45 человек погибло после падения автобуса с пассажирами с моста в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Как передаёт местная радиовещательная компания SABC, смертельное дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в провинции Лимпопо.

Авария произошла на одном из горных перевалов. Сообщается, что автобус, в котором, предположительно, находились верующие одной из общин, после падения загорелся.

В то же время власти этой африканской страны уже прокомментировали случившееся. По словам главы Минтранса республики Синдисиве Чикунги, в результате падения выжила восьмилетняя девочка, которую в экстренном порядке госпитализировали, а ещё одна пострадавшая женщина не доехала до больницы и умерла по пути к медучреждению.

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Ранее Life.ru писал, что на востоке ЮАР перевернулся автобус в провинции Квазулу-Натал. В результате ДТП погибло по меньшей мере девять членов правящей партии страны — Африканского национального конгресса (АНК), ещё несколько человек пострадали.

Алексей Соловьёв
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