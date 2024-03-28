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28 марта, 20:28

Папа Франциск омыл ноги женщинам-заключённым в Чистый четверг

Папа римский Франциск впервые омыл ноги 12 женщинам-заключённым в Чистый четверг

Папа римский Франциск в память о схожем жесте Христа, омывшего апостолам ноги перед Тайной вечерей, провёл ритуал Чистого (Великого) четверга. По данным портала Vatican News, религиозное мероприятие прошло в женском отсеке римской тюрьмы Ребиббья, а его участниками впервые стали исключительно представительницы слабой половины человечества.

Папа римский Франциск впервые омыл ноги 12 женщинам-заключённым в Чистый четверг. Видео © YouTube / Vatican News

В предыдущие годы в Чистый четверг понтифик также омывал ноги женщинам, но это первый случай, когда их 12. Стоит отметить, что до этого в данном ритуале участвовали и мигранты, которые не были христианами. Сообщается, что омовению ног перед Пасхой в пенитенциарном учреждении предшествовала служба в соборе Святого Петра.

Уже в это воскресенье, 31 марта, католический мир будет праздновать Пасху. По этому поводу папа римский, согласно традициям, обратится к верующим с проповедью "Урби эт орби" ("Граду и миру").

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Напомним, что недавно была 11-я годовщина восшествия Франциска на Престол святого Петра. По информации Посольства РФ при Ватикане, в связи с этим знаменательным событием российский лидер Владимир Путин отправил поздравительное послание папе римскому.

Обложка ©

YouTube / Vatican News

Алексей Соловьёв
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