Папа Франциск омыл ноги женщинам-заключённым в Чистый четверг
Папа римский Франциск впервые омыл ноги 12 женщинам-заключённым в Чистый четверг
Папа римский Франциск в память о схожем жесте Христа, омывшего апостолам ноги перед Тайной вечерей, провёл ритуал Чистого (Великого) четверга. По данным портала Vatican News, религиозное мероприятие прошло в женском отсеке римской тюрьмы Ребиббья, а его участниками впервые стали исключительно представительницы слабой половины человечества.
Папа римский Франциск впервые омыл ноги 12 женщинам-заключённым в Чистый четверг. Видео © YouTube / Vatican News
В предыдущие годы в Чистый четверг понтифик также омывал ноги женщинам, но это первый случай, когда их 12. Стоит отметить, что до этого в данном ритуале участвовали и мигранты, которые не были христианами. Сообщается, что омовению ног перед Пасхой в пенитенциарном учреждении предшествовала служба в соборе Святого Петра.
Уже в это воскресенье, 31 марта, католический мир будет праздновать Пасху. По этому поводу папа римский, согласно традициям, обратится к верующим с проповедью "Урби эт орби" ("Граду и миру").
Напомним, что недавно была 11-я годовщина восшествия Франциска на Престол святого Петра. По информации Посольства РФ при Ватикане, в связи с этим знаменательным событием российский лидер Владимир Путин отправил поздравительное послание папе римскому.
YouTube / Vatican News