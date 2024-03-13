Путин поздравил папу римского с 11-й годовщиной восшествия на Святой престол 13 марта, 14:49 Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / ABACA

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительное послание папе римскому Франциску в связи с его 11-й годовщиной восшествия на Престол святого Петра. Об этом рассказали в Посольстве РФ при Ватикане.

"Папа Франциск — настоящий и честный защитник гуманизма, мира и традиционных ценностей. Он один из немногих политических лидеров с честным стратегическим видением мировых проблем", — говорится на странице ведомства в соцсети Х.

Как уточнили в дипмиссии, Россия сохраняет крепкие связи с представителями Святого престола и надеется, что ничто не сможет разорвать сложившиеся отношения.

Авторы Татьяна Миссуми