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Путин поздравил папу римского с 11-й годовщиной восшествия на Святой престол

13 марта, 14:49
Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / ABACA

Папа римский Франциск. Обложка © ТАСС / ABACA

Президент РФ Владимир Путин отправил поздравительное послание папе римскому Франциску в связи с его 11-й годовщиной восшествия на Престол святого Петра. Об этом рассказали в Посольстве РФ при Ватикане.

"Папа Франциск — настоящий и честный защитник гуманизма, мира и традиционных ценностей. Он один из немногих политических лидеров с честным стратегическим видением мировых проблем", — говорится на странице ведомства в соцсети Х.

Как уточнили в дипмиссии, Россия сохраняет крепкие связи с представителями Святого престола и надеется, что ничто не сможет разорвать сложившиеся отношения.

В Кремле оценили слова папы римского о "белом флаге", который должна поднять Украина
В Кремле оценили слова папы римского о "белом флаге", который должна поднять Украина

Ранее папа римский заявил, что Киев должен найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры с Россией. Владимир Зеленский раскритиковал инициативу, назвав предложение понтифика "виртуальным посредничеством".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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