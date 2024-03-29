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28 марта, 22:37

Казахстан призвал сограждан покинуть Харьковскую и Одесскую области

Посольство Казахстана призвало сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области

Гражданам Казахстана рекомендовано покинуть Одесскую и Харьковскую области из соображений безопасности. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Посольства Казахстана на Украине.

"В связи с растущей напряжённостью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины Посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", — сказано в сообщении диппредставительства.

Посольство советует согражданам воспользоваться двумя наземными маршрутами для выезда с Украины в Казахстан: через Польшу или Молдавию, а далее — коммерческим авиасообщением.

Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв
Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв

Ранее венграм на Украине начали приходить угрозы и требования покинуть страну. Стоит отметить, что в своих угрозах неизвестные используют националистические лозунги, среди которых — призывы к физической расправе с венграми (их в сообщениях называют "мадьярами").

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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