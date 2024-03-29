Казахстан призвал сограждан покинуть Харьковскую и Одесскую области

Гражданам Казахстана рекомендовано покинуть Одесскую и Харьковскую области из соображений безопасности. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале Посольства Казахстана на Украине.

"В связи с растущей напряжённостью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины Посольство Республики Казахстан на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области", — сказано в сообщении диппредставительства.

Посольство советует согражданам воспользоваться двумя наземными маршрутами для выезда с Украины в Казахстан: через Польшу или Молдавию, а далее — коммерческим авиасообщением.