Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв
В Одессе утром 28 марта на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".
Другие подробности не приводятся. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Однако официальная информация о происшествии пока не поступала.
Ранее Life.ru сообщал о серии взрывов, которые прогремели в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена. Позже стало известно, что две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов. Как уточнили в подполье, ВС РФ поразили военный объект на территории санатория в Одессе.
Shutterstock / FOTODOM