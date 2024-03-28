Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв

В Одессе утром 28 марта на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

Другие подробности не приводятся. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Однако официальная информация о происшествии пока не поступала.