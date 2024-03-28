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28 марта, 06:44
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Украинские СМИ сообщили, что в Одессе прогремел взрыв

В Одессе утром 28 марта на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

Другие подробности не приводятся. Согласно сведениям онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области в настоящее время звучит воздушная тревога. Однако официальная информация о происшествии пока не поступала.

В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры
В подконтрольных Киеву районах Запорожья повреждены объекты инфраструктуры

Ранее Life.ru сообщал о серии взрывов, которые прогремели в Одессе и на её окраинах. Часть города оказалась обесточена. Позже стало известно, что две электроподстанции повреждены на юге Украины после взрывов. Как уточнили в подполье, ВС РФ поразили военный объект на территории санатория в Одессе.

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Shutterstock / FOTODOM

Иван Косицын
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