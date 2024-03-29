"Злая шутка": Раскрыты подробности из жизни отца из Петербурга, державшего на цепи дочь

Девочка из Санкт-Петербурга, которую на цепь сажал собственный отец, почти что повторила его судьбу, пишет kp.ru со ссылкой на родственников обвиняемого.

Как оказалось, девочка учится в пятом классе, с отцом приехала в Санкт-Петербург из Белоруссии, где осталась её мать. Условия для жизни у ребёнка были отвратительными: уроки приходилось делать на грязном столе посреди мусора, спать на вонючем матрасе на раскладушке и справлять нужду в ведро.

По словам родственников отца девочки, он мог повысить на неё голос, но не стал бы обращаться с ней жестоко, а эпизод с цепью — это его глупая шутка. Они рассказали, что мужчина якобы посадил на цепь ребёнка ради "весёлой" фотографии, которую скинул родственникам по Сети. Те тут же его осудили и попросили больше так не шутить.

Сама идея якобы возникла из детства мужчины, когда его самого, восьмимесячного, брат привязал к гире, чтобы ребёнок никуда не уполз.

"Родители тогда не наказали старшего, но и не похвалили. Эта история сыграла злую шутку. Сейчас Вася (имя изменено. — Прим.Life.ru), видимо, попытался спроецировать схожую ситуацию в каких-то назидательных целях. Но не учёл некоторые факторы: возраст ребёнка и непосредственно реалии нашего времени. Посадил Лену (имя изменено. — Прим.Life.ru) на цепь, сделал фото и прислал нам. Мы на него сразу же набросились. Дурак, что сказать! Он извинился, стало стыдно", — признались родственники.

При этом саму девочку родственники назвали вруньей, потребовав провести её через психиатрическую экспертизу, ведь её истерики их "давно настораживали". По словам родственников, на неё даже жаловались в школе. Родители же ребёнка плохо справлялись с воспитанием дочери, постоянно ругались. Когда школьнице было 11 лет, она заявила матери, что ненавидит её. С тех пор они не общаются.