"Катастрофический исход": Психиатр предупредил об опасности самолечения антидепрессантами

В последние годы всё больше людей страдают различного рода тревожными или паническими расстройствами или из-за депрессивных состояний, для лечения которых выписывают различные психотропные препараты. О том, к каким опасным последствиям может привести применение антидепрессантов (АД) без назначения медработника, в беседе с корреспондентами "Вечерней Москвы" рассказал врач – психиатр-психотерапевт Евгений Фомин.

Собеседник издания подчеркнул, что эту группу препаратов обычно назначают без каких-либо дополнительных анализов. Врачи, по его словам, в этом случае часто пользуются субъективными оценками, выстроенными из результатов наблюдения за пациентами. В то же время существует несколько классов АД, оказывающих различное действие на психику человека, а назначают их в зависимости от степени расстройства.

Психиатр напомнил, что антидепрессанты просто так в аптеке не купишь: это сильнодействующий психотропный препарат, который отпускается исключительно по рецепту. Однако, если пациент каким-либо образом всё-таки смог достать себе АД без назначения врача, это может привести к опасным последствиям, в том числе и усилению депрессивного состояния.

"Это может привести к тому, что он начнёт вести себя неадекватно, и может случиться катастрофический исход. Человек перестаёт критически оценивать своё состояние и может представлять опасность как для себя, так и для окружающих", — заключил Фомин.