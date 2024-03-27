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Либидо на нуле и лактация у мужчин: Врач предупредила, чем опасно повальное увлечение антидепрессантами

Врач Демьяновская: Снижение либидо может быть "побочкой" приёма антидепрессантов

27 марта, 12:07
Рвота и судороги могут быть "побочками" приёма антидепрессантов. © Freepik.com

Рвота и судороги могут быть "побочками" приёма антидепрессантов. © Freepik.com

Антидепрессанты — это психотропные лекарственные средства, которые назначают для лечения депрессии и некоторых других психических расстройств. Иногда врачи также прописывают антидепрессанты людям, постоянно испытывающим сильные боли. Почему нельзя назначать такие препараты себе самому и что будет при бесконтрольном приёме, Life.ru рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Врач объяснила, что главная задача антидепрессантов — поддерживать баланс нейротрансмиттеров, биологически активных веществ, которые влияют на наше настроение и поведение. К таким нейротрансмиттерам прежде всего относятся серотонин, дофамин и норадреналин. Когда их уровень снижается, человек начинает испытывать апатию, пессимизм, теряет интерес к делам, которые раньше приносили ему радость. Такое состояние в медицине называют депрессией, и это не просто эпизод плохого настроения, а серьёзный диагноз, который требует пристального внимания врачей.

Но выбор антидепрессанта — сложная задача, поэтому доверить её нужно только врачу. Дело в том, что у таких лекарств есть свои особенности, схемы приёма, противопоказания. И то, что эффективно "сработало" для одного, у другого может вызвать нежелательные реакции, не сочетаться с другими принимаемыми препаратами.

Диетолог рассказала про антикофе, который работает как антидепрессант
Диетолог рассказала про антикофе, который работает как антидепрессант

Среди побочных эффектов антидепрессантов — тревожность (особенно в начале приёма), учащённый пульс (тахикардия), тошнота и рвота, проблемы со сном, нарушение пищеварения, судороги, снижение либидо, повышение массы тела, галакторея (лактация вне периода после беременности, причём как у женщин, так и у мужчин). Если начать бесконтрольно принимать такие препараты, то проблемы со здоровьем весьма вероятны, не говоря уже об отсутствии ожидаемого эффекта от лечения.

Екатерина Демьяновская

Невролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

Среди побочных эффектов антидепрессантов — тревожность (особенно в начале приёма), учащённый пульс (тахикардия), тошнота и рвота, проблемы со сном, нарушение пищеварения, судороги, снижение либидо, повышение массы тела, галакторея (лактация вне периода после беременности, причём как у женщин, так и у мужчин). Если начать бесконтрольно принимать такие препараты, то проблемы со здоровьем весьма вероятны, не говоря уже об отсутствии ожидаемого эффекта от лечения.
Среди побочных эффектов антидепрессантов — тревожность (особенно в начале приёма), учащённый пульс (тахикардия), тошнота и рвота, проблемы со сном, нарушение пищеварения, судороги, снижение либидо, повышение массы тела, галакторея (лактация вне периода после беременности, причём как у женщин, так и у мужчин). Если начать бесконтрольно принимать такие препараты, то проблемы со здоровьем весьма вероятны, не говоря уже об отсутствии ожидаемого эффекта от лечения.

Если апатия, повышенная утомляемость и плохое настроение не проходят в течение двух недель, Демьяновская советует как можно быстрее обратиться к врачу — неврологу, психотерапевту или психиатру. Только специалист сможет подобрать эффективное лечение: препараты, нелекарственные методы лечения — психотерапию, изменение образа жизни, светотерапию, рефлексотерапию, лечебную физкультуру.

В некоторых случаях удаётся купировать депрессию на первом этапе с помощью лекарств, а иногда медикаментозные вмешательства, даже комбинированные, оказываются недостаточно эффективными, и тогда приходится подключать инструментальные методы, такие как электросудорожная терапия, транскраниальная магнитная стимуляция, электростимуляция блуждающего нерва.

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Уральские учёные тестируют антидепрессанты на грустных рыбках

Напомним, ранее эксперты привели статистику, что в России значительно выросли продажи антидепрессантов — с начала этого года было продано 3,6 миллиона упаковок таких препаратов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Это рекорд за последние пять лет.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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