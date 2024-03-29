В российских онлайн-магазинах нашли смертельно опасный БАД

В двух онлайн-магазинах РФ реализуют БАД японской фирмы, опасный для жизни. Как пишет Ura.ru, цена продукта азиатского бренда с красным рисом Beni-Koji варьируется от 2800 до 3690 рублей.

Корреспонденты обратились в один магазин, где БАДа в наличии не оказалось. Во втором им не ответили на звонок, но журналисты нашли возможность оставить заявку на сайте. По словам юриста Асада Юсуфова, магазины, которые торгуют незарегистрированной продукцией на территории РФ, могут быть оштрафованы на полмиллиона рублей.

"Это осуществление деятельности без соответствующего разрешения. За это положен штраф в размере 500 тысяч рублей", — пояснил Юсуфов.

Против продавцов могут даже возбудить уголовное дело, если состав реализуемого ими продукта окажется опасным. При этом не имеет значения, считается продукт опасным непосредственно в Японии или нет. Эксперт заявил о необходимости изъять найденную продукцию и провести экспертизу. В случае нахождения в товаре психотропных препаратов штраф для ответственных лиц может вырасти до пяти миллионов. Также они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.