Южнокорейская газета извинилась за карикатуру на теракт в "Крокусе"

Южнокорейская газета The Korea Herald отреагировала на заявление российского посольства в Сеуле, которое назвало опубликованные в этом издании карикатуры на теракт в подмосковном "Крокус сити холле" кощунственными. Как сообщила позже дипмиссия в своём телеграм-канале, в результате журналисты выразили сожаления из-за случившегося.

"Мы сожалеем об этой оплошности, признаём и уважаем чувства тех, кто был оскорблён данной карикатурой", — приводят дипломаты слова сотрудников газеты.

Помимо того, представители средства массовой информации выразили глубокие соболезнования жертвам террористов. Также сообщается, что сотрудники издания осознают, что, прежде чем публиковать материалы, их сначала стоит проверить на соответствие нормам приличия.