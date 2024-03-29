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29 марта, 04:27

БАДы с красным рисом лишили жизни нескольких жителей Японии

Kobayashi Pharmaceutical: В Японии умер 5-й человек из-за БАДов с красным рисом

В Японии выявлен пятый случай смерти среди тех, кто употреблял пищевые добавки с ферментированным рисом, который был произведён фармацевтической компанией Kobayashi Pharmaceutical. Информация следует из заявления фармкомпании.

Её представители заявили, что с ними связались родственники умершего, рассказав, что он принял добавку с экстрактом красного риса. Теперь компания устанавливает связь между употреблением добавок и причиной смерти.

Сейчас продажу этих добавок остановили. Вслед за этим некоторые японские компании, которые используют в товарах красный рис кодзи, тоже заявили, что отзывают продукцию. В этот список входит и производитель алкогольных напитков Takara Shuzo, планирующий снять с продажи порядка 100 тысяч бутылок игристого саке Premium Rose.

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Напомним, более 100 человек госпитализировано в Японии после приёма пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от популярной фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Добавка предназначалась для снижения уровня холестерина. Принимающие её люди стали попадать в больницы ещё в начале этого года.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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