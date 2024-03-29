В Подмосковье госпитализировали с инсультом ведущего передачи "Такси" на ТНТ

Известный по телешоу 2000-х Алексей Куличков госпитализирован с инсультом в Московской области. По данным Mash, ведущему некогда популярной программы "Такси" стало плохо несколько дней назад. Он вызвал скорую, но, несмотря на рекомендацию врачей, от госпитализации отказался.

"Такси" — это телеигра на ТНТ, где можно было заработать деньги, попав в обычное снаружи такси. Фото © YouTube / Архив шоу / Такси на ТНТ

На следующий день 47-летнему Куличкову стало хуже. Он жаловался на слабость левых конечностей и тошноту, а также шаткую походку и головокружение. На этот раз его забрали с инсультом в больницу, но уже в тяжёлом состоянии. У звёздного пациента есть сопутствующая гипертоническая болезнь.

Алексей Куличков долгое время вёл передачу "Такси", где он подвозил рандомных пассажиров, а иногда и звёзд шоу-бизнеса. В обмен на бесплатную поездку они должны были ответить на три вопроса; если гости шоу совершали ошибку — Алексей высаживал их посреди дороги. Программу транслировали на телеканале ТНТ с 2005 по 2009 год. В последнее время Куличков, говоря языком таксистов, пропал с радаров. СМИ писали, что он решил пробовать себя по ту сторону камеры, выступив в 2017–2018 годы режиссёром сериалов "След" и "Свидетели".