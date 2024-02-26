Не инсульт: Жена Алибасова назвала причину его экстренной госпитализации
SHOT: Гипертонический криз стал причиной госпитализации Алибасова
Причиной экстренной госпитализации Бари Алибасова стал гипертонический криз. Признаков инсульта у 76-летнего шоумена обнаружено не было, однако он всё ещё продолжает находиться в реанимации, рассказала SHOT его супруга Елена Калинина.
В беседе с телеграм-каналом она заверила, что с продюсером всё хорошо. Медикам, к счастью, удалось быстро стабилизировать его состояние и привести давление в норму. Под присмотром врачей Алибасов пробудет ещё несколько дней. Также Елена призналась, что в реанимационное отделение Алибасова определили специально, чтобы его не беспокоили другие пациенты. Именно по этой причине продюсера пока не переводят в обычную палату.
Гипертонический криз — это резкий подъём артериального давления, чаще всего от 180/120 миллиметров ртутного столба и выше. В этом состоянии человека начинает тошнить, у него кружится голова, трясётся тело, а также ощущается боль в груди. Состояние длится от нескольких часов до нескольких суток и требует немедленной медицинской помощи.
Напомним, ранее сообщалось, что у Алибасова частично парализовало правую половину тела, но Калинина эту информацию опровергает. Супруга шоумена утверждает, что тот якобы требует привезти ноутбук и записную книжку прямо в реанимационную палату, чтобы продолжать работать. Тем не менее семья пока не торопится исполнять желания Бари Каримовича. Об экстренной госпитализации Алибасова в Москве стало известно вчера, 25 февраля. Продюсеру группы "На-На" сделали компьютерную томографию и провели необходимые анализы.
ТАСС / Максим Григорьев