Задержан экс-гендиректор ФК "Новосибирск"
РБК: Правоохранители задержали экс-гендиректора ФК "Новосибирск" Перлова
Утром 28 марта правоохранителями был задержан бывший гендиректор ФК "Новосибирск", мастер спорта СССР и чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 километров Андрей Перлов. Об этом пишет РБК "Новосибирск" со ссылкой на осведомлённый источник.
Чемпион ОИ-1992 по спортивной ходьбе, мастер спорта СССР и экс-руководитель ФК "Новосибирск" Андрей Перлов. Обложка © ФК "Новосибирск"
Собеседник издания рассказал, что Перлов подозревается в похищении "огромной суммы" из бюджета футбольного клуба. Следствие начало проверять олимпийского чемпиона с августа 2022 года, как только он оставил должность генерального директора "Новосибирска", занятую им в мае 2020-го. Помимо работы в футбольной команде он также исполнял обязанности замглавы Департамента физической культуры и спорта Новосибирского региона и возглавлял Федерацию футбола области в качестве исполнительного директора.
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