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29 марта, 06:20

Антонов пообещал, что Россия не оставит без внимания оскорбления Байдена в адрес Путина

Посол РФ в США Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбительные заявления Джо Байдена, прозвучавшие в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина во время выступления в штате Северная Каролина, непристойны и неприемлемы. Такое заявление сделал российский посол в Америке Анатолий Антонов.

"К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", констатировал российский дипломат в эфире Первого канала.

Антонов добавил, что ранее, посещая Белый дом, заявлял американской стороне о недопустимости подобного поведения. Он предупредил, что Москва не станет игнорировать подобные заявления и готова к решительным, но адекватным действиям в информационной сфере. При этом сам Владимир Путин никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес руководителей других стран и, в частности, Байдена, даже после выпадов в свою сторону.

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Напомним, Байден уже не в первый раз позволил себе сделанное в оскорбительном тоне заявление в адрес Владимира Путина, заявив, что глава России — "мясник". Темой выступления американского лидера в тот момент была даже не Украина, а повышения налогов для сверхбогатых граждан Штатов. По мнению политолога, глава США намеренно перешёл на эпатажные высказывания ввиду того, что истеблишмент страны переходит в острую фазу подготовки к президентской кампании.

Обложка ©

ТАСС / AP / Patrick Semansky

Юрий Лысенко
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