Антонов пообещал, что Россия не оставит без внимания оскорбления Байдена в адрес Путина

Оскорбительные заявления Джо Байдена, прозвучавшие в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина во время выступления в штате Северная Каролина, непристойны и неприемлемы. Такое заявление сделал российский посол в Америке Анатолий Антонов.

"К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", — констатировал российский дипломат в эфире Первого канала.

Антонов добавил, что ранее, посещая Белый дом, заявлял американской стороне о недопустимости подобного поведения. Он предупредил, что Москва не станет игнорировать подобные заявления и готова к решительным, но адекватным действиям в информационной сфере. При этом сам Владимир Путин никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес руководителей других стран и, в частности, Байдена, даже после выпадов в свою сторону.