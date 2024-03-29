Антонов пообещал, что Россия не оставит без внимания оскорбления Байдена в адрес Путина
Посол РФ в США Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина
Оскорбительные заявления Джо Байдена, прозвучавшие в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина во время выступления в штате Северная Каролина, непристойны и неприемлемы. Такое заявление сделал российский посол в Америке Анатолий Антонов.
"К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", — констатировал российский дипломат в эфире Первого канала.
Антонов добавил, что ранее, посещая Белый дом, заявлял американской стороне о недопустимости подобного поведения. Он предупредил, что Москва не станет игнорировать подобные заявления и готова к решительным, но адекватным действиям в информационной сфере. При этом сам Владимир Путин никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес руководителей других стран и, в частности, Байдена, даже после выпадов в свою сторону.
Напомним, Байден уже не в первый раз позволил себе сделанное в оскорбительном тоне заявление в адрес Владимира Путина, заявив, что глава России — "мясник". Темой выступления американского лидера в тот момент была даже не Украина, а повышения налогов для сверхбогатых граждан Штатов. По мнению политолога, глава США намеренно перешёл на эпатажные высказывания ввиду того, что истеблишмент страны переходит в острую фазу подготовки к президентской кампании.
ТАСС / AP / Patrick Semansky