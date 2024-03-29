Россиян предупредили о новом виде мошенничества после ухода Samsung Pay Эксперт Морев сообщил, что аферисты создадут клоны-приложения вместо Samsung Pay 29 марта, 07:56 Мошенники могут воспользоваться уходом Samsung Pay. Обложка © Freepik

Россияне могут столкнуться с атаками телефонных мошенников, которые на фоне ухода Samsung Pay будут пытаться убеждать своих жертв перевести деньги на "безопасный счёт". Об этом сообщил РИА "Новости" директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

"Мошенники могут активизироваться на фоне ухода иностранных платёжных сервисов, как Samsung Pay. Пользователей, чьи номера попали в слитые базы, могут ожидать агрессивные звонки от преступников", — пояснил он.

По его словам, аферисты под видом сотрудника банка начнут звонить и убеждать доверчивых граждан, что после ухода Samsung Pay деньги пропадут, а значит, их нужно перевести на якобы безопасный счёт. Эксперт предупредил, что это классическая схема развода, поэтому при подобном звонке нужно сразу положить трубку и сообщить в свой банк.

Также не следует переходить для совершения оплаты по неизвестным ссылкам, иначе введённые банковские данные попадут к мошенникам. И, наконец, злоумышленники будут продвигать фейковые приложения через мессенджеры, соцсети и рекламу. Нельзя доверять никаким сторонним ресурсам, подчеркнул Морев.

"Создать поддельное приложение достаточно просто — мошенники этим пользуются и штампуют клоны удалённых приложений буквально за секунды", — отметил он.

В такие приложения, по словам эксперта, могут быть вшиты вредоносные программы, вирусы-шифровальщики и тому подобное. Морев посоветовал всегда скачивать приложения только из официальных источников. Если же мошенническая программа попала в телефон, то следует удалить её и запустить антивирус, также необходимо сменить пароли и заказать перевыпуск карты в банке.

Напомним, сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир" с 3 апреля. С этого дня нельзя будет привязать новые карты "Мир", а уже добавленные будут удалены.

Авторы Татьяна Миссуми