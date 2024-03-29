ФОМ: 84% граждан РФ положительно оценивают работу Путина и доверяют ему

Подавляющее большинство российских граждан положительно оценивают работу руководителя страны Владимира Путина, и такое же количество россиян рассказали, что доверяют президенту РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМа.

84% опрошенных считают, что работу Путина на должности главы государства следует оценивать скорее положительно. Вариант "скорее плохо" выбрали только 6% респондентов, говорится в итогах опроса. Россиян, которые заявили о том, что "скорее доверяют" президенту, столько же — 84%. Тех, кто склонен сомневаться в действиях российского лидера, всего 8%. При этом свыше половины (58%) опрошенных сообщили, что российское правительство справляется со своими задачами хорошо, а 19% сочли его работу скорее неудовлетворительной.

Кроме того, участникам опроса предложили вообразить, что в следующее воскресенье будут проводиться выборы в Госдуму, и рассказать, за кого бы они отдали свои голоса. Большая часть (52%) участников сообщили, что голосовали бы за партию "Единая Россия", тех, кто проголосовал бы за КПРФ и ЛДПР, оказалось по 7%, тогда как партия "Новые люди" набрала бы 4%, а "Справедливая Россия" — 2%.

Еженедельный опрос "ФОМнибуса" проводился в период с 22 по 25 марта 2024 года. В нём участвовали 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих в 104 городских и сельских населённых пунктах в 53 субъектах России. Исследование проводилось методом опроса по месту проживания. Статистическая погрешность работы находится в пределах 3,6%.