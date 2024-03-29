МИД РФ объяснил вето на продление мандата группы против КНДР в Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН больше не может действовать старыми методами по отношению к проблематике Корейского полуострова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вето России на продление мандата группы экспертов комитета СБ ООН 1718.

28 марта Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос о возможном продлении ещё на год решения группы экспертов одного из своих вспомогательных органов — комитета 1718 — по санкциям в отношении КНДР, которое истекает 30 апреля.

"Россия проголосовала против предложенного США проекта соответствующей резолюции СБ ООН. Для нас очевидно, что действовать по старым шаблонам применительно к проблематике Корейского полуострова Совет [Безопасности ООН] больше не может", — объяснила Захарова.