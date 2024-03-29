МИД РФ объяснил вето на продление мандата группы против КНДР в Совбезе ООН
МИД: ООН больше не может использовать старые шаблоны по Корейскому полуострову
Совет Безопасности ООН больше не может действовать старыми методами по отношению к проблематике Корейского полуострова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вето России на продление мандата группы экспертов комитета СБ ООН 1718.
28 марта Совет Безопасности ООН рассмотрел вопрос о возможном продлении ещё на год решения группы экспертов одного из своих вспомогательных органов — комитета 1718 — по санкциям в отношении КНДР, которое истекает 30 апреля.
"Россия проголосовала против предложенного США проекта соответствующей резолюции СБ ООН. Для нас очевидно, что действовать по старым шаблонам применительно к проблематике Корейского полуострова Совет [Безопасности ООН] больше не может", — объяснила Захарова.
Ранее Life.ru рассказывал, что лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфликта с Северной Кореей. На новогодней встрече с командирами Корейской народной армии северокорейский лидер сообщил, что если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации с КНДР, то от страны последует незамедлительный ответ.
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