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29 марта, 09:55

"Я жив": Ведущий передачи "Такси" вышел на связь после сообщений об инсульте

Телеведущий Куличков опроверг сообщения о своей госпитализации с инсультом

Телеведущий Алексей Куличков. Обложка © VK / Алексей Куличков

Телеведущий Алексей Куличков. Обложка © VK / Алексей Куличков

Российского телеведущего Алексея Куличкова не доставляли в больницу с инсультом, он чувствует себе хорошо вопреки появившимся в СМИ сообщениям. Об этом сам артист рассказал журналистам.

"Со мной всё хорошо, я жив, здоров", заявил Куличков в беседе с РИА "Новости".

Куличков — российский актёр и режиссёр. Большинство зрителей знают его по телепередаче "Такси", которая выходила на ТНТ в период с 2005 по 2009 год.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Куличков был доставлен в одну из больниц Подмосковья с инсультом. Сообщалось, что ему стало плохо несколько дней назад, но он сперва отказался от предложенной госпитализации, однако на следующий день его состоянии ухудшилось и его всё же забрали в медучреждение.

Юрий Лысенко
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