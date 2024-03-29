"Я жив": Ведущий передачи "Такси" вышел на связь после сообщений об инсульте

Российского телеведущего Алексея Куличкова не доставляли в больницу с инсультом, он чувствует себе хорошо вопреки появившимся в СМИ сообщениям. Об этом сам артист рассказал журналистам.

"Со мной всё хорошо, я жив, здоров", — заявил Куличков в беседе с РИА "Новости".

Куличков — российский актёр и режиссёр. Большинство зрителей знают его по телепередаче "Такси", которая выходила на ТНТ в период с 2005 по 2009 год.