Песков высказался об охране российских атлетов на ОИ во Франции из-за угрозы терактов Песков: Франция отвечает за безопасность атлетов на ОИ, в том числе из РФ 29 марта, 10:21 Дмитрий Песков. Обложка © kremlin.ru

Франция, как организатор Олимпиады, несёт ответственность за безопасность всех спортсменов, в том числе и из России. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, будет ли Москва принимать дополнительные меры по охране своих атлетов на предстоящих Играх в Париже.

"Нет. Таких возможностей здесь нет, собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности", — подчеркнул он.

Песков добавил, что во время Олимпиады в Сочи Россия отлично справилась с вопросами безопасности, при том что это "ответственный, очень объёмный участок работы". Он напомнил, что сочинские Игры были признаны руководством МОК как одни из лучших в истории спортивных мероприятий.

Как сообщалось, французские спецслужбы порекомендовали отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за угрозы теракта. Там допускают вероятность нападения террориста-одиночки.

Авторы Татьяна Миссуми