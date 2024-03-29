Росморречфлот возглавил Андрей Тарасенко Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота 29 марта, 10:43 Андрей Тарасенко. Обложка © Telegram / Правительство России

Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) назначен Андрей Тарасенко, ранее числившийся в "Нацрыбресурсе". Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, говорится в телеграм-канале правительства.

Прежний глава Росморречфлота Захарий Джиоев покинул должность по собственному желанию. Тарасенко 61 год, он уроженец Владивостока. Ранее чиновник временно исполнял обязанности губернатора Приморского края, занимал пост заместителя руководителя Росморречфлота, был председателем правительства Якутии. С 2023 года работал заместителем гендиректора "Нацрыбресурса".

Ранее сообщалось, что вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Это следует из пресс-релиза Минобороны РФ, в котором рассказывается о поздравлении Кабанцовым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота.

Авторы Татьяна Миссуми