Путин заслушал на Совбезе доклад Лаврова о важном соседе Путин на Совбезе заявил, что отношения РФ с соседями имеют важное значение 29 марта, 11:24 Президент РФ Владимир Путин на Совбезе обсудил отношения с соседними странами. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения с ближайшими соседями имеют по традиции приоритетное значение для нашей страны и отношения должны выстраиваться на основе взаимных интересов. Об этом политик сказал, открывая совещание Совбеза России.

Президент РФ Владимир Путин на Совбезе обсудил отношения с соседними странами. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Выстраивая отношения с нашими партнёрами на международной арене, мы всегда говорим, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнёрами, друзьями, нашими соседями, так повелось традиционно. И уровень торгово-экономических, политических связей с нашими соседями постоянно растёт", — пояснил глава государства.

Президент подчеркнул, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учёта интересов друг друга. Он предложил на Совбезе рассмотреть одно из этих направлений, которое является весьма важным и традиционным для России. Путин передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову для доклада.

Ранее Путин поставил перед российскими дипломатами задачу работать над сплочением Русского мира. Он напомнил, что Запад пытается изолировать нашу страну и настроить против Москвы даже союзников, поэтому необходимо продолжать укреплять связи с партнёрами и не давать исказить отечественную историю.