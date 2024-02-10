Путин поставил перед дипломатами задачу работать над сплочением Русского мира

На фоне попыток Запада изолировать РФ от мирового сообщества перед российским Министерством иностранных дел стоят особо сложные вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя отечественных дипломатов с профессиональным праздником — Днём дипработника.

"В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать её безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи" — говорится в телеграмме главы России.

Президент напомнил о важности работы ради сплочения состоящего из многих наций и конфессий Русского мира через поддержку наших соотечественников за рубежом, популяризацию русского языка, достижений российской культуры и науки. Не менее важной является и борьба с попытками исказить историю и, в частности, переписать итоги Второй мировой войны.