Путин поставил перед дипломатами задачу работать над сплочением Русского мира
На фоне попыток Запада изолировать РФ от мирового сообщества перед российским Министерством иностранных дел стоят особо сложные вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя отечественных дипломатов с профессиональным праздником — Днём дипработника.
"В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать её безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи" — говорится в телеграмме главы России.
Президент напомнил о важности работы ради сплочения состоящего из многих наций и конфессий Русского мира через поддержку наших соотечественников за рубежом, популяризацию русского языка, достижений российской культуры и науки. Не менее важной является и борьба с попытками исказить историю и, в частности, переписать итоги Второй мировой войны.
Путин подчеркнул, что призвание российских дипломатов — и впредь трудиться ради благоприятных внешних условий для динамичного роста России, развития взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнёрами и создания позитивной повестки международных отношений со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Прежние приоритеты России — партнёрство со странами СНГ, работа по интеграции ЕАЭС и сплочение в составе ОДКБ и Союзного государства — остаются при этом неизменными. Кроме того, особого внимания заслуживают вопросы, связанные с председательством РФ в СНГ и объединении БРИКС.
А ранее Life.ru рассказывал о громком интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, которое было опубликовано в социальной сети X 9 февраля. Разговор продлился более чем двух часов, за это время президент России успел ответить на 60 вопросов. Многие зарубежные политики уже прокомментировали это событие. Например, американский сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха рассказал о том, что эта беседа вызвала истерику у западных либералов. Сейчас у ролика 167 миллионов просмотров, 908 тысяч лайков и 282 тысячи репостов.
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