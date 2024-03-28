"Особая энергетика": Путин высоко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

В четверг, 28 марта, президент РФ Владимир Путин провёл совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Во время этого мероприятия глава государства заявил о том, что Дальний Восток имеет колоссальный туристический потенциал и является особым местом на земле.

"Дальний Восток — это особое место на планете, очень красивое, интересное, и потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе", — сказал российский лидер.