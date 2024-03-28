"Особая энергетика": Путин высоко оценил туристический потенциал Дальнего Востока
Путин заявил, что у Дальнего Востока колоссальный туристический потенциал
В четверг, 28 марта, президент РФ Владимир Путин провёл совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Во время этого мероприятия глава государства заявил о том, что Дальний Восток имеет колоссальный туристический потенциал и является особым местом на земле.
"Дальний Восток — это особое место на планете, очень красивое, интересное, и потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе", — сказал российский лидер.
В то же время президент выразил уверенность в том, что люди будут посещать данный регион. По словам Путина, в этих местах чувствуется "особая энергетика океана", которая отличается от морской. Это, как отметил глава государства, производит особое впечатление.
Также на данном совещании Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России. В их числе Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия. Кроме того, президент поручил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко защитить туристов от акул, обитающих в Японском море.
Life.ru / Павел Баранов