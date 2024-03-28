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28 марта, 20:38

"Особая энергетика": Путин высоко оценил туристический потенциал Дальнего Востока

Путин заявил, что у Дальнего Востока колоссальный туристический потенциал

В четверг, 28 марта, президент РФ Владимир Путин провёл совещание о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Во время этого мероприятия глава государства заявил о том, что Дальний Восток имеет колоссальный туристический потенциал и является особым местом на земле.

"Дальний Восток — это особое место на планете, очень красивое, интересное, и потенциал колоссальный, просто колоссальный, и потенциал вообще, и туристический в том числе", — сказал российский лидер.

В то же время президент выразил уверенность в том, что люди будут посещать данный регион. По словам Путина, в этих местах чувствуется "особая энергетика океана", которая отличается от морской. Это, как отметил глава государства, производит особое впечатление.

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Также на данном совещании Путин анонсировал открытие новых курортов на побережьях девяти регионов России. В их числе Краснодарский край, Крым, Дагестан, Запорожская, Калининградская и Иркутская области, Санкт-Петербург, Приморский край и Бурятия. Кроме того, президент поручил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко защитить туристов от акул, обитающих в Японском море.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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