Инструктор по выживанию назвал самое эффективное средство самообороны

Средством самообороны может стать любая подручная вещь — стул или палка, однако для самого защищающегося наиболее безопасным будет использование перцового баллончика. Кроме того, баллончик действует эффективно и моментально деморализует агрессивного оппонента, но при этом не способен причинить ему смертельного вреда. Как правильно пользоваться этим средством, рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев.

"Перцовый баллончик нельзя распылять при любом удобном случае и использовать для нападения. Неправомерное применение может повлечь за собой административную ответственность, если другому человеку не было нанесено сильного вреда для здоровья, такого как химический отёк или отравление", — отметил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт выделил пять видов баллончиков: аэрозольный, аэрозольно-струйный, пенный, струйный, гелевый. Они предназначены для использования в разных ситуациях и локациях: например, для закрытых помещений подойдёт гелевый или пенный баллончик.

А вот электрошокеры, по словам Макеева, неэффективны при нападении, единственное их функциональное применение — это отпугивание бродячих собак. Кроме того, в России электрошокеры официально запрещены к продаже.