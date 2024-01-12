Регион

Уведомления отключены

12 января, 11:08

Сибирские студенты изобрели уникальный чехол для смартфона с перцовым баллончиком

НГТУ НЭТИ: Студенты разработали чехол для смартфона с перцовым баллончиком

Чехол смартфона с перцовым баллончиком. Обложка © НГТУ НЭТИ

Чехол смартфона с перцовым баллончиком. Обложка © НГТУ НЭТИ

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ изобрели специальный чехол для смартфона со встроенным в него перцовым баллончиком. Об этом сообщили на сайте вуза.

"Я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор – перцовый баллончик", — рассказал о своей разработке студент второго курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ.

Первый прототип необычного чехла для самообороны был создан ещё в октябре прошлого года, однако уже тогда он доказал свою эффективность. Практические испытания показали, что устройство позволяет совершить около 50 нажатий, жидкость при этом распыляется на расстояние до одного метра.

В будущем создатели аксессуара планируют усовершенствовать своё изобретение, сделав его более эргономичным, а также добавив в чехол поворотный защитный механизм. Примечательно, что новосибирские студенты стали первыми в России и мире, кто создал такой продукт.

Петербургские учёные изобрели дрон, который найдёт потерявшихся людей по крику
Петербургские учёные изобрели дрон, который найдёт потерявшихся людей по крику

Напомним, что полезные изобретения в прошлом году также представили в Казани и Волгограде. Так, девятиклассник из Татарстана создал прибор для лечения косоглазия, а студент ВолгГМУ — бронежилет на основе неньютоновской жидкости.

Ян Поланин
  • Новости
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров