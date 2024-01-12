Сибирские студенты изобрели уникальный чехол для смартфона с перцовым баллончиком

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ изобрели специальный чехол для смартфона со встроенным в него перцовым баллончиком. Об этом сообщили на сайте вуза.

"Я держал в руках телефон с чехлом, декор которого имитирует разлитую жидкость, и так возникла идея модернизировать чехол, встроив в него пульверизатор – перцовый баллончик", — рассказал о своей разработке студент второго курса факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ.

Первый прототип необычного чехла для самообороны был создан ещё в октябре прошлого года, однако уже тогда он доказал свою эффективность. Практические испытания показали, что устройство позволяет совершить около 50 нажатий, жидкость при этом распыляется на расстояние до одного метра.

В будущем создатели аксессуара планируют усовершенствовать своё изобретение, сделав его более эргономичным, а также добавив в чехол поворотный защитный механизм. Примечательно, что новосибирские студенты стали первыми в России и мире, кто создал такой продукт.