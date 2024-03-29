Штурмовые группы ВСУ потеряли более 300 бойцов в восьми контратаках под Авдеевкой

ВСУ потеряли более 305 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля за сутки на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, враг потерял самоходную артиллерийскую немецкую установку PzH 2000, две гаубицы Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи ДНР", — говорится в сообщении ведомства.