Чиновники со всей России съехались в Пятигорск на третий модуль "школы мэров"

В Центре знаний "Машук" в городе Пятигорске Ставропольского края с 27 по 30 марта проходит третий образовательный модуль программы "Стратегия развития муниципалитетов". Об этом говорится на сайте Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии.

Каждый модуль программы "Школа мэров" проводится регионом-партнёром, который проходит отбор, учитывающий анализ применённых по тематикам программы обучения практик. Это позволяет студентам познавать предмет не только в теории, но и получать практический опыт, лучшие проекты из которого можно будет в будущем применить в своей деятельности. Участников поприветствовал заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондрашенко, рассказавший, что из них в будущем будет составлен краевой кадровый резерв.

"Это избранные ребята, но что важно — это команда губернаторов. Потому что губернаторы направляют людей, которые будут учиться в этой программе, и это будущий кадровый резерв региона. И сейчас, приехав в Ставропольский край, мы увидели отличнейший пример команды губернатора", — заявил он.

В первый день занятий перед студентами выступал министр экономического развития региона Денис Полюбин с лекцией о стратегии социально-экономического развития региона. Также ученики пообщались с мэром Железноводска Евгением Бакулиным. В программу модуля вошли вопросы комплексного развития территорий как механизма создания в городах необходимых условий для развития инфраструктуры, а также темы расселения аварийного жилья и обновления застроенных территорий. Кроме того, обсуждалось мастер-планирование как механизм, формирующий и развивающий городскую среду. Ставропольский край, ставший базой для модуля "школы мэров", — образец успешного опыта стратегического планирования в сфере градостроительства, создания и претворения в жизнь мастер-планов и взаимодействия между городами, а также диверсификации их экономики. Ставрополье лидирует среди регионов Северо-Кавказского федерального округа в вопросах привлечения частных инвесторов по результатам прошлого года.

"Сегодня здесь находятся состоявшиеся главы городов, руководители муниципальных образований. И они здесь не только для того, чтобы учиться, но и чтобы делиться опытом, перенимать для себя что-то важное, показать свои достижения. Тем, кто собрался сейчас в образовательном центре "Машук", предстоит в будущем развивать Россию, а потому это отличная возможность получить знания о том, что делать дальше и как помочь людям, которые живут в нашей большой стране", — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Российское правительство проводит масштабную работу по созданию кадрового резерва на разных уровнях. Так, для муниципалитетов проводился большой форум "Малая родина — сила России" в столице, целью которого был сбор информации о том, какова обстановка непосредственно "на земле", а также обмен опытом и постановка приоритетных для развития страны задач. ВШГУ Президентской академии отвечает за реализацию целой линейки программ подготовки управляющего состава, в числе которых и "школа мэров".