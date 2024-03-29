Эндокринолог объяснила, какие показатели глюкозы считаются опасными

Показатели глюкозы в крови выше 13 ммоль/л считаются опасными для здоровья. За этим показателем нужно внимательно следить, чтобы вовремя выявить диабет второго типа. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

"Показатели глюкозы в крови выше 13 ммоль/л считаются опасными и требующими срочного лечения. Недостаточный контроль уровня глюкозы у пациентов с предиабетом может привести к развитию диабета второго типа", — добавила эксперт в разговоре с РИАМО.

Тананакина отметила, что на ранних стадиях диабет может протекать бессимптомно, поэтому нужно быть крайне аккуратным к таким симптомам, как частое мочеиспускание, жажда, усталость, снижение зрения. Развитие диабета второго типа может привести к диабетической нефропатии, ретинопатии, нейропатии. Чтобы избежать таких последствий, необходимо проверять уровень глюкозы в крови раз в три года.