Эндокринолог объяснила, какие показатели глюкозы считаются опасными
Врач Тананакина: Жажда, усталость, снижение зрения могут быть признаками диабета
Показатели глюкозы в крови выше 13 ммоль/л считаются опасными для здоровья. За этим показателем нужно внимательно следить, чтобы вовремя выявить диабет второго типа. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
"Показатели глюкозы в крови выше 13 ммоль/л считаются опасными и требующими срочного лечения. Недостаточный контроль уровня глюкозы у пациентов с предиабетом может привести к развитию диабета второго типа", — добавила эксперт в разговоре с РИАМО.
Тананакина отметила, что на ранних стадиях диабет может протекать бессимптомно, поэтому нужно быть крайне аккуратным к таким симптомам, как частое мочеиспускание, жажда, усталость, снижение зрения. Развитие диабета второго типа может привести к диабетической нефропатии, ретинопатии, нейропатии. Чтобы избежать таких последствий, необходимо проверять уровень глюкозы в крови раз в три года.
Ранее Life.ru писал, что более чем у пяти миллионов россиян есть сахарный диабет второго типа, ещё примерно столько же даже не догадываются о диагнозе.
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