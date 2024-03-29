Боксёр Лебедев привёз квадроциклы, БПЛА и тепловизоры защитникам Белгорода

Российским военным передали снаряжение для подразделений, защищающих от террористических атак подходы к Белгороду и находящиеся поблизости населённые пункты, которое было приобретено в рамках специального сбора "Защитникам Белгорода" фондом "Всё для Победы!" Привезли его представители Народного фронта вместе с профессиональным боксёром, чемпионом мира по версиям WBD и IBD Денисом Лебедевым. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Life.ru.

Боксёр Денис Лебедев и участники Народного фронта с бойцами ВС РФ на полигоне под Белгородом. Видео © Предоставлено Life.ru

"Я поддерживаю сбор защитникам Белгорода, потому что напрямую связан с этим регионом. Я здесь родился, рос и тренировался. Здесь живут мои родственники, мои друзья. Белгородская область — это знаковое, историческое место. Разве мы можем посрамить наших предков, которые здесь воевали, защищая в окопах нашу землю? Сегодня вместе с Народным фронтом мы привезли ребятам именно те вещи, в которых они больше всего нуждаются", — рассказал спортсмен.

Собранная для белгородских военных амуниция. Фото © Предоставлено Life.ru

Боксёр добавил, что рад чувствовать вклад в общее дело, который он вносит, как и огромное количество россиян по всей стране. Сейчас настало время объединиться ради нашего будущего, добавил он, поблагодарив всех неравнодушных соотечественников. Российские бойцы в свою очередь показали Лебедеву, как обращаться с имеющимся на вооружении ВС РФ оружием и дали высокую оценку переданной Народным фронтом технике и амуниции.

Лебедев передаёт военным собранную в рамках сбора амуницию и технику. Фото © Предоставлено Life.ru

Командир танка с позывным Север рассказал, что любая помощь приходится очень кстати, особенно ценятся спальные принадлежности, квадроциклы, коптеры, тепловизионные прицелы, пауэрбанки и средства РЭБ. Боец с позывным Лис добавил, что каждый квадрокоптер поможет выявить дислокацию противника, каждый подавитель будет незаменим в борьбе с украинскими "птичками", а анализаторы обеспечат защиту техники от внезапных атак. Любая помощь фонду "Всё для Победы!" спасает жизни не только бойцам, но и жителям Белгородской области.