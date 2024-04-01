Снизилось производство бензина: С чем это связано и как отразится на ценах Проблемы в работе ряда крупных НПЗ привели к тому, что производство бензина сократилось. Что происходит на рынке и как будут меняться цены на бензин? 31 марта, 21:35 Экономисты рассказали, что будет с ценами на бензин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

За неделю производство бензина в России упало на 7,4 процента по сравнению с предыдущим периодом. Оно составило 107,8 тысячи тонн в сутки. По сравнению с тем же периодом прошлого года снижение достигло уже 14,3 процента. Такова статистика Росстата.

— Снижение производства бензина в России объясняется тем, что переработка затруднена из-за ряда аварий на НПЗ. Так, серьёзно повреждены крупные заводы в Нижнем Новгороде, Рязани, Сызрани, Ростовской области и Краснодарском крае. Этот фактор уже невозможно не принимать во внимание в общем объёме. Ситуация осложняется тем, что отремонтировать повреждённое оборудование непросто и это потребует времени. Новости об успешном ремонте этих предприятий уже летом, скорее всего, успокоят рынок, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

На данный момент весь произведённый в России бензин либо остаётся в стране, либо отправляется на экспорт только в страны ЕАЭС. Для остальных контрагентов действует запрет на экспорт. Также для покрытия дефицита в отдельных частях страны Россия закупает бензин в Белоруссии.

— Таким образом, удаётся пока соблюсти баланс и об остром дефиците в преддверии посевной говорить не приходится. А за счёт импортных поставок в том числе пока удаётся сдержать взрывной рост цен на топливо. Наш прогноз — рост цен в рамках, не превышающих инфляцию, — добавил Александр Шнейдерман.

Цены на бензин контролируются кабмином и ФАС, поэтому резких движений там всё равно не будет, как и дефицита. Дело в том, что есть ограничения на экспорт топлива. Рост цен де-факто возможен, но он будет не выше инфляции, и происходить повышение будет постепенно, а не единовременно на несколько процентов. Такое мнение высказал финансовый эксперт, автор телеграм-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

По его словам, причин у падения производства несколько. Во-первых, это сокращение общей добычи в рамках сделки ОПЕК+. Во-вторых, атаки на НПЗ всё-таки дали определённый эффект, хоть он и не стал критичным: трубопровод позволяет спокойно замещать необходимые объёмы на разных станциях отгрузки. В-третьих, амортизация оборудования. Нужно понимать, что доля зарубежных механизмов достаточно большая и для ремонта и замещения сейчас требуется определённое время.

Но опять-таки, добавил эксперт, каких-либо проблем не будет ни в рознице, ни в поставках топлива для посевной. Во втором случае объёмы давно законтрактованы и вопросов по исполнению обязательств контрагентов быть не должно.

— За неделю, завершившуюся 24 марта, бензин на АЗС в среднем подорожал на четыре копейки за литр. Дизельное топливо подорожало на шесть копеек. Это не самое большое недельное подорожание нефтепродуктов за неделю. Ничего особенного тут нет. Розничные цены сдерживаются демпфером. Оптовые цены уже взлетели, но этот скачок может сильно не повлиять на цены на АЗС. В пользу дальнейшего сдерживания цен говорит временный запрет на экспорт бензина. Мощности многих крупных НПЗ были недозагружены. Значит, теперь у нефтяных компаний есть возможность загрузить мощности полностью. Мы ожидаем, что в течение года средняя цена литра бензина на российских АЗС будет колебаться в рамках 54–56 рублей, — считает экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева