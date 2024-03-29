Психиатр рассказал, как не растолстеть на антидепрессантах

Приём антидепрессантов может отрицательно сказаться на фигуре и способствовать увеличению массы тела. Чтобы держать себя в форме, во время лечения обязательно надо как минимум раз в месяц осматриваться у врача, советует психиатр Михаил Тетюшкин.

"Любое лечение антидепрессантами подразумевает обязательный контроль со стороны врача, не просто человеку назначили препараты и он полгода не показывается... Как минимум раз в месяц обязательно должна проводиться коррекция терапии", — отметил врач в разговоре с радио Sputnik.

Набор веса при приёме антидепрессантов может быть вызван тем, что препарат оказывает опосредованное влияние на гормональную систему, или усилением аппетита. Врач считает, что самым простым и действенным способом является замена лекарства. Однако если менять препарат не хочется, можно поработать над корректировкой пищевого поведения.