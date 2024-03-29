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29 марта, 15:24

Психиатр рассказал, как не растолстеть на антидепрессантах

Психиатр Тетюшкин советует сменить антидепрессанты при наборе веса

Приём антидепрессантов может отрицательно сказаться на фигуре и способствовать увеличению массы тела. Чтобы держать себя в форме, во время лечения обязательно надо как минимум раз в месяц осматриваться у врача, советует психиатр Михаил Тетюшкин.

"Любое лечение антидепрессантами подразумевает обязательный контроль со стороны врача, не просто человеку назначили препараты и он полгода не показывается... Как минимум раз в месяц обязательно должна проводиться коррекция терапии", — отметил врач в разговоре с радио Sputnik.

Набор веса при приёме антидепрессантов может быть вызван тем, что препарат оказывает опосредованное влияние на гормональную систему, или усилением аппетита. Врач считает, что самым простым и действенным способом является замена лекарства. Однако если менять препарат не хочется, можно поработать над корректировкой пищевого поведения.

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Напомним, ранее эксперты привели статистику, что в России значительно выросли продажи антидепрессантов — с начала этого года было продано 3,6 миллиона упаковок таких препаратов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Это рекорд за последние пять лет.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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