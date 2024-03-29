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29 марта, 13:15

Утверждена 3-летняя программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии

Глава Минстроя Файзуллин поблагодарил строителей, работающих в новых регионах

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил об утверждении трёхлетней программы социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Речь об этом зашла в ходе его выступления на XXIII Всероссийском съезде СРО в строительстве, организатором которого выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Министр поблагодарил строителей, работающих в новых регионах. Минстрой координирует все направления развития на этих территориях. Он добавил, что в условиях внешних ограничений стройкомплекс показывает реальные результаты: в 2023 году объём строительных работ составил более 15 трлн рублей.

"Поручения президента, которые мы сегодня отрабатываем в рамках реализации уже новых национальных проектов, — это наша общая задача, чтобы не снизить тот объём строительства в стране и использовать все те возможности, которые есть", — отметил Ирек Файзуллин.

Немецкий журналист восхитился дорогами в Запорожье
Немецкий журналист восхитился дорогами в Запорожье

А ранее Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать города-побратимы Донецк и Луганск. В 2024 году в планах восстановить более 1200 зданий, около 230 тысяч квадратных метров дорог и не менее 250 километров инженерных сетей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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