Утверждена 3-летняя программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщил об утверждении трёхлетней программы социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Речь об этом зашла в ходе его выступления на XXIII Всероссийском съезде СРО в строительстве, организатором которого выступило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Министр поблагодарил строителей, работающих в новых регионах. Минстрой координирует все направления развития на этих территориях. Он добавил, что в условиях внешних ограничений стройкомплекс показывает реальные результаты: в 2023 году объём строительных работ составил более 15 трлн рублей.

"Поручения президента, которые мы сегодня отрабатываем в рамках реализации уже новых национальных проектов, — это наша общая задача, чтобы не снизить тот объём строительства в стране и использовать все те возможности, которые есть", — отметил Ирек Файзуллин.