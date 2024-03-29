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В России появился второй долларовый миллиардер в IT

Forbes: В России вторым долларовым миллиардером из IT стал глава "Группы Астра"

29 марта, 13:39
В РФ появился второй долларовый миллиардер. Обложка © freepik

В РФ появился второй долларовый миллиардер. Обложка © freepik

Председатель совета директоров компании "Группа Астра", разработавшей Astra Linux, Денис Фролов стал вторым долларовым миллиардером из сферы IT в России, пишет Forbes. Ранее в этот список вошёл владелец Лаборатории Касперского Евгений Касперский.

"Фролов стал вторым российским миллиардером, чьё состояние заработано на программном обеспечении", — говорится в материале.

Состояние Фролова превысило миллиард долларов после резкого скачка цен на акции компании. Бизнесмен закончил Высшую школу экономики. Ранее он работал директором по развитию в компании "Вимм-Билль-Данн", а в 2017 году приобрёл 80% акций АО "НПО РусБИТех", разработчика российской операционной системы Astra Linux. Данную программу используют в госкорпорациях, министерствах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

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Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием вернуть государству 13 земельных участков в посёлке Барвиха и деревне Жуковке, которые числились за санаторием "Барвиха" и были приватизированы в нарушение закона в начале 2000-х годов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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