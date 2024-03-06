Сытый голодному: Как богатый мэр Ростова Логвиненко советует людям жить на кредиты Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко опять попал в скандал: недавно рухнул подъезд дома, а когда жители пришли к нему за помощью, он посоветовал им взять кредиты на новое жильё. Чем прославился мэр-миллионер? 5 марта, 21:35 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Эрик Романенко, © T.me / Василий Голубев

Как в Ростове решали вопрос с аварийным жильём

Пятиэтажку по адресу улица Нариманова, 72/3, признали аварийной и подлежащей расселению ещё в 2020-м. В октябре прошлого года внесли в областную программу по переселению. Тем не менее до момента обрушения подъезда в ней продолжали жить люди. После ЧП, как сообщают местные СМИ, муниципальные власти заварили двери во все подъезды, оставив жильцов без возможности забрать документы и личные вещи.

С тех пор городская администрация провела несколько встреч с пострадавшими. Последняя состоялась в начале марта. Накал страстей можно было оценить по тому, что юриста, представляющего интересы жильцов, на мероприятие сначала не хотели пускать охранники, а позже пытался выгнать из зала сам Логвиненко.

На видеокадрах со встречи видно, что собрание проходило на повышенных тонах. Отвечая на вопрос одной из жительниц, что ей делать, если жилище было ипотечным, градоначальник не растерялся.

— Получите выплату за жильё — погасите кредит. А дальше? Дальше возьмёте новый, — безапелляционно заявил Логвиненко, добавив, что жен­щи­на "сама выбрала та­кую жизнь".

Рухнувший подъезд дома в Ростове-на-Дону. Фото © T.me / Василий Голубев

После случившегося в региональных СМИ Алексея Логвиненко назвали "винтиком бездушной бюрократической машины" и напомнили градоначальнику, что он так и не приехал после ЧП на Нариманова, 72/3, а также не навестил пострадавших в местах временного размещения и не выразил им никакой поддержки ни от себя лично, ни от администрации.

Забавно, что в тот же день на странице главы администрации в "Одноклассниках" появился пострелиз к встрече с жильцами рухнувшего дома. В нём сити-менеджер написал, что "разговор получился конструктивным и продуктивным". При этом под постом всего два лайка и ни одного комментария.

Кстати, из опубликованного отчёта также следует, что всем потерявшим свои квартиры город выделит компенсацию из расчёта 88–95,9 тыс. рублей за каждый квадратный метр утраченного жилья. При этом ещё летом прошлого года местные риелторы публиковали результаты исследования рынка недвижимости региональной столицы. Согласно их данным, уже тогда средняя стоимость квадрата в Ростове-на-Дону достигла 117,5 тысячи, то есть на 20–30 тысяч рублей дороже выделяемой компенсации. Похоже, без новых кредитов жильцам действительно не обойтись.

В отличие от жильцов рухнувшего дома, Алексей Логвиненко посчитал встречу продуктивной. Фото © Ok.ru

Почему в городе не хватает денег на свалки

Ситуация с рухнувшим домом — уже не первый "промах" Алексея Логвиненко на посту главы городской администрации. Уже несколько лет в регионе проводится так называемая мусорная реформа, которую местные издания уже назвали провальной, а саму ситуацию с мусором в Ростове-на-Дону катастрофической.

Последние годы город утопает в отходах: не хватает специальных обустроенных площадок, контейнеров, на улицах постоянно возникают стихийные свалки, мусор вывозится нерегулярно и часто не доезжает до полигонов — фирмы по вывозу отходов неохотно ездят на специально выделенные для этого площадки из-за их неблизкого расположения и избавляются от груза, где представится возможность.

Всё это время в мэрии чиновники решают, кто из подрядчиков за какой тип мусора должен нести ответственность, создают различные рабочие группы по контролю, а сам градоначальник сетует на перерасход бюджетных средств из-за необходимости убирать бесконтрольные свалки, грозит санкциями нарушителям и призывает ростовчан уважать свой город.

Интернет пестрит фотографиями заваленного мусором Ростова-на-Дону. Фото © Don24.ru

Интересно, что в разгар мусорного кризиса, летом 2022 года, Алексея Логвиненко наградили благодарственным письмом министра экономического развития России за "активное участие во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами". Письмо на одном из заседаний городской думы вручила глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Откуда у мэра миллионы

В 2021 году глава администрации Ростова-на-Дону вошёл в топ-5 самых богатых мэров страны. Согласно опубликованной декларации о доходах за предыдущий год, сити-менеджер заработал 14,3 миллиона рублей. Больше него заработали глава Липецка Евгения Уваркина с доходом 128,6 миллиона рублей, мэр Томска Иван Кляйн (107,3 млн), бывший глава администрации Уфы Сергей Греков (57,8 млн) и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (23 млн).

Тогда же местные журналисты на одной из рабочих встреч городского градоначальника заметили на руке Логвиненко часы марки Breguet стоимостью более двух с половиной миллионов рублей. При этом никакой собственности, включая часы, в декларации он не отразил. Согласно отчётности, к тому моменту у Логвиненко не было ни машины, ни квартиры, ни дома. Он снимал коттедж площадью 369 квадратных метров и шесть соток земли. Там же проживали три его дочери. Официально Логвиненко не женат.

Судя по последней доступной декларации о доходах, Алексей Логвиненко живёт почти аскетично. Фото © Declarator

Откуда у градоначальника деньги, объяснила его пресс-служба.

— Алексей Валентинович был состоятельным человеком и до прихода в администрацию. Когда он только занял свой пост, задекларировал все свои доходы — более 100 миллионов рублей. И теперь от оборота этих средств на фондовом рынке он получает деньги, — значилось в ответе на журналистский запрос.

Карьера Логвиненко

Пост главы городской администрации Логвиненко занял в 2019 году по представлению губернатора Ростовской области Василия Голубева. Ранее Алексей Логвиненко служил в полиции, в отделе по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Пик его карьеры — руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Ростовской области.

В 2016 году он неожиданно сменил службу в полиции на должность заместителя генерального директора сначала в энергетической компании "ТНС энерго Ростов-на-Дону", а позже, в 2018 году, перебрался на должность директора по развитию ООО "Водные ресурсы" — частной фирмы, собирающей в Новошахтинске с населения плату за потреблённую воду и услуги водоотведения.

Алексей Логвиненко (второй справа) 19 лет проработал в ростовской полиции. Фото © Bloknot-rostov.ru / ГУ МВД РФ по РО

"ТНС энерго" известна жителям Ростова-на-Дону скандалом с завышенными тарифами на электроэнергию. Тогда появлялись предположения, что рядовые потребители таким образом расплачивались за долги, которые накопила перед "ТНС энерго" предшественница "Водных ресурсов" — обанкротившаяся фирма "Донреко". Она задолжала энергетикам полтора миллиарда рублей.

Интересно, что соучредителем заменившего "Донреко" ООО "Водные ресурсы" была Екатерина Скороход — предположительно, гражданская жена Алексея Логвиненко. Она вышла из состава собственников сразу после того, как в фирму пришёл работать её супруг.

Возможно, те задекларированные Логвиненко 100 миллионов рублей, о которых говорилось в ответе пресс-службы главы администрации Ростова-на-Дону, появились как раз в тот период.

Екатерина Скороход. Фото © Viber

Сейчас в городе судачат о том, что нынешний градоначальник может скрывать заработанное с помощью своей родни. Якобы на его отца оформлен дом площадью почти в 400 квадратных метров в СНТ "Садовод-любитель" с внушительной прилегающей территорией. А Екатерина Скороход покупает элитные автомобили и практически сразу переоформляет их на свою мать Наталью.

Откуда у сити-менеджера Ростова такие деньги? 0 Заработал прежде, теперь живёт на доход от процентов У мэра всегда есть масса возможностей заработать Пусть это выяснят государственные ревизоры или силовики

Авторы Евгений Кузнецов