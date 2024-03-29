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29 марта, 13:34

Мужчина задержан за запуск БПЛА у судостроительного завода в Выборге

БПЛА, изъятый у нарушителя у судостроительного завода в Выборге. Фото © Telegram / rosgvardszo

БПЛА, изъятый у нарушителя у судостроительного завода в Выборге. Фото © Telegram / rosgvardszo

В Выборге задержали оператора беспилотника, который запустил квадрокоптер рядом с судостроительным заводом. Об этом сообщает Северо-Западный округ Росгвардии.

"Персонал судостроительного завода увидел, что над водой неподалёку от предприятия летает квадрокоптер. Работники сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Рядом с одной из проходных росгвардейцы обнаружили и задержали 43-летнего оператора, управлявшего квадрокоптером", — рассказали в ведомстве и напомнили про действующий в городе запрет на запуск БПЛА.

Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Квадрокоптер был изъят.

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А ранее двое мужчин были задержаны за съёмку с квадрокоптера у Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, несмотря на действующий до 15 апреля запрет на запуск дронов. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции также доставили и привёзшего их водителя.

Андрей Бражников
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