Мужчина задержан за запуск БПЛА у судостроительного завода в Выборге
БПЛА, изъятый у нарушителя у судостроительного завода в Выборге. Фото © Telegram / rosgvardszo
В Выборге задержали оператора беспилотника, который запустил квадрокоптер рядом с судостроительным заводом. Об этом сообщает Северо-Западный округ Росгвардии.
"Персонал судостроительного завода увидел, что над водой неподалёку от предприятия летает квадрокоптер. Работники сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Рядом с одной из проходных росгвардейцы обнаружили и задержали 43-летнего оператора, управлявшего квадрокоптером", — рассказали в ведомстве и напомнили про действующий в городе запрет на запуск БПЛА.
Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Квадрокоптер был изъят.
А ранее двое мужчин были задержаны за съёмку с квадрокоптера у Автовской ТЭЦ в Санкт-Петербурге, несмотря на действующий до 15 апреля запрет на запуск дронов. Для выяснения обстоятельств в отдел полиции также доставили и привёзшего их водителя.