Мужчина задержан за запуск БПЛА у судостроительного завода в Выборге

В Выборге задержали оператора беспилотника, который запустил квадрокоптер рядом с судостроительным заводом. Об этом сообщает Северо-Западный округ Росгвардии.

"Персонал судостроительного завода увидел, что над водой неподалёку от предприятия летает квадрокоптер. Работники сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Рядом с одной из проходных росгвардейцы обнаружили и задержали 43-летнего оператора, управлявшего квадрокоптером", — рассказали в ведомстве и напомнили про действующий в городе запрет на запуск БПЛА.

Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Квадрокоптер был изъят.