Украине предрекли хаос, раскол и исчезновение
Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта
Украине грозит раскол и исчезновение, если она продолжит конфликт с Россией. К такому выводу приходят авторы статьи в издании Shūkan Gendai.
По их мнению, без поддержки Запада Украина будет не в состоянии поддерживать государственные функции, не сможет перейти в контрнаступление, а также окажется на грани исчезновения. Авторы рисуют для Киева следующие варианты будущего:
"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьёзный риск того, что на Украине начнётся хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос её политического центра на Западную Украину".
Там также призвали Запад уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины.
Напомним, ранее даже шеф Пентагона Ллойд Остин признал, что выживание Украины находится под угрозой.