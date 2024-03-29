Украине предрекли хаос, раскол и исчезновение

Украине грозит раскол и исчезновение, если она продолжит конфликт с Россией. К такому выводу приходят авторы статьи в издании Shūkan Gendai.

По их мнению, без поддержки Запада Украина будет не в состоянии поддерживать государственные функции, не сможет перейти в контрнаступление, а также окажется на грани исчезновения. Авторы рисуют для Киева следующие варианты будущего:

"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьёзный риск того, что на Украине начнётся хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос её политического центра на Западную Украину".