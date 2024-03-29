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29 марта, 13:35

Украине предрекли хаос, раскол и исчезновение

Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта

Украине грозит раскол и исчезновение, если она продолжит конфликт с Россией. К такому выводу приходят авторы статьи в издании Shūkan Gendai.

По их мнению, без поддержки Запада Украина будет не в состоянии поддерживать государственные функции, не сможет перейти в контрнаступление, а также окажется на грани исчезновения. Авторы рисуют для Киева следующие варианты будущего:

"Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьёзный риск того, что на Украине начнётся хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос её политического центра на Западную Украину".

Там также призвали Запад уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации самой Украины.

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Напомним, ранее даже шеф Пентагона Ллойд Остин признал, что выживание Украины находится под угрозой.

Обложка ©

Freepik.com/teksomolika

Александра Вишнякова
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