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29 марта, 14:17

Надежда Бабкина посвятила нецензурное четверостишие "паскудной" Европе

Эстрадная певица, политический и общественный деятель Надежда Бабкина опубликовала в своём Instagram*-аккаунте видео, в котором написала на доске четверостишие собственного сочинения, где она с помощью пары колких фраз высказала своё отношение к Европе.

Надежда Бабкина и её мнение о Европе. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @ngbabkina

"Замри паскудная Европа и не качай свои права! Ты у России — просто жопа, а думаешь, что голова", — написала артистка на доске, добавив, что это её личное мнение, которое она вольна выражать в любой форме.

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Обложка ©

ТАСС / Надежда Бабкина

Владимир Озеров
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