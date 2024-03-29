Надежда Бабкина посвятила нецензурное четверостишие "паскудной" Европе

Эстрадная певица, политический и общественный деятель Надежда Бабкина опубликовала в своём Instagram*-аккаунте видео, в котором написала на доске четверостишие собственного сочинения, где она с помощью пары колких фраз высказала своё отношение к Европе.

Надежда Бабкина и её мнение о Европе. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / @ngbabkina

"Замри паскудная Европа и не качай свои права! Ты у России — просто жопа, а думаешь, что голова", — написала артистка на доске, добавив, что это её личное мнение, которое она вольна выражать в любой форме.

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