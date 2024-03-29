Американская актриса Ребел Уилсон призналась, что хранила невинность до 35 лет 29 марта, 14:09 Ребел Уилсон. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rebelwilson

Американская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность только в 35 лет, так как стеснялась своих пышных форм и боялась, что мужчины поднимут её на смех. Об этом пишет Daily Mail.

Ребел Уилсон. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rebelwilson

"Я надеюсь, что моё признание поможет молодым людям, потому что не всем приходится терять девственность в подростковом возрасте. Люди могут подождать, пока не будут готовы или пока не станут немного более зрелыми", — заявила она.

Актриса решилась на такое откровенное признание, чтобы доказать юным поклонницам, что нет никакой нужды слишком рано начинать отношения с мужчинами. По её словам, только сейчас она поняла, что нет ничего зазорного в этом факте. Уилсон рассказала, что в молодости ей приходилось скрывать, что у неё нет парня. Она врала подругам, что якобы имеет опыт интимных отношений с 23 лет.

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Авторы Татьяна Миссуми