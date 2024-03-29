Психолог назвала детские страхи, из-за которых взрослым тяжело просить о помощи

Иногда нам приходится просить помощи у других людей, и многим делать это некомфортно или страшно. Почему так происходит и при чём здесь детские комплексы, рассказала психолог Екатерина Иванова.

Во-первых, просить помощи для себя может быть стыдно, поскольку нам с детства навязывают идею, что просить — это плохо: "хотеть не вредно". Во-вторых, может быть страшно: страшно признаться другим, что ты не справляешься, а себе — что ты не всемогущий. А некоторые боятся оказаться в долгу.

"Если я попрошу, то буду обязан, а это значит, что я попаду в физическое, психологическое рабство к этому человеку. Я потеряю себя, я не смогу отказать и так далее", — отметила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, многих останавливает страх отказа. По словам Ивановой, большинство людей воспринимают отказ как отвержение, как будто нам отказали, потому что нас не любят, мы не достойны помощи.

"В детстве таким людям мама отказывала часто и без объяснения причин, да к тому же, наверняка, была при этом холодна и безразлична. Поэтому каждый раз эти люди, прося что-то, боятся не самого отказа, а испытать боль отвержения", — подчеркнула психолог.

Ещё один страх — страх глупости. Прося помощь, мы боимся показать, что чего-то не знаем, не умеем. Обычно на таких людей в детстве родители возлагали большие надежды, готовили своих детей для каких-то высоких целей.

При этом Иванова подчеркнула, что необходимо научиться понимать себя и признать, что просить о помощи можно и даже нужно.